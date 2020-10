Spezia, i convocati per la Juventus: dieci assenze tra gli aquilotti (Di sabato 31 ottobre 2020) Lo Spezia ha diramato la lista dei convocati per il match contro la Juventus: dieci assenti per il tecnico aquilotto Italiano Lo Spezia ha diramato la lista dei convocati per il match contro la Juventus, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Assenti Maggiore, Acampora, Mattiello, Sala, Erlic, Ramos, Mastinu, Capradossi, Zoet e Galabinov. PORTIERI: Krapiks, Rafael, Provedel. DIFENSORI: Marchizza, Terzi, Bastoni, Salva, Chabot, Ismajli, Dell’Orco, Vignali. CENTROCAMPISTI: Mora, Ricci, Agoumé, Bartolomei, Estevez, Pobega, Deiola, Leo Sena. ATTACCANTI: Gyasi, Farias, Nzola, Verde, Aguelo, Piccoli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Loha diramato la lista deiper il match contro laassenti per il tecnico aquilotto Italiano Loha diramato la lista deiper il match contro la, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Assenti Maggiore, Acampora, Mattiello, Sala, Erlic, Ramos, Mastinu, Capradossi, Zoet e Galabinov. PORTIERI: Krapiks, Rafael, Provedel. DIFENSORI: Marchizza, Terzi, Bastoni, Salva, Chabot, Ismajli, Dell’Orco, Vignali. CENTROCAMPISTI: Mora, Ricci, Agoumé, Bartolomei, Estevez, Pobega, Deiola, Leo Sena. ATTACCANTI: Gyasi, Farias, Nzola, Verde, Aguelo, Piccoli. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #SerieA | #Juventus, i convocati per la partita contro lo #Spezia - tuttosport : #Juve, c'è #Ronaldo tra i convocati per lo #Spezia. #Chiellini e #DeLigt out ?? - BiancoNero1905 : I convocati per Spezia-Juve #Juve #Juventus #FinoAllaFine #ForzaJuve - FlowerM91459788 : @juventusfc JUVE , ECCO I CONVOCATI PER LA SFIDA CONTRO. LO #spezia IN PROGRAMMA DOMANI , A CESENA ALLO STADIO DIN… - TifosiBN : ???? I #convocati di #Pirlo per la #trasferta contro lo #Spezia ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia convocati Spezia-Juventus, i convocati di Italiano: tanti assenti, recuperati solo Ismajli e Marchizza TUTTO mercato WEB Ronaldo in panchina e uno Spezia-Juve da sogno

Per gli aquilotti big-match casalingo a Cesena a porte chiuse. Nei precedenti tra le due formazioni, gli spezzini non hanno mai perso ...

Spezia, i convocati per la Juventus: dieci assenze tra gli aquilotti

Lo Spezia ha diramato la lista dei convocati per il match contro la Juventus: dieci assenti per il tecnico aquilotto Italiano ...

Per gli aquilotti big-match casalingo a Cesena a porte chiuse. Nei precedenti tra le due formazioni, gli spezzini non hanno mai perso ...Lo Spezia ha diramato la lista dei convocati per il match contro la Juventus: dieci assenti per il tecnico aquilotto Italiano ...