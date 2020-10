Speciale Halloween: “Shining”, l’hotel più terrificante del cinema (Di sabato 31 ottobre 2020) Jack Nicholson in una scena del film – Photo Credits: TargatocnTra le montagne del Colorado si nasconde l’Overlook Hotel, un grande albergo in cerca di un custode per l’inverno. Ad ottenere l’impiego è Jack Torrence (Jack Nicholson), che lì si trasferisce insieme alla moglie e al figlio. Il resto è storia. Della letteratura, del cinema, e del nostro immaginario collettivo. Uscito nelle sale nel 1980, Shining di Stanley Kubrick è un capolavoro indiscusso. Tutti ricordiamo i lunghi vagabondaggi del piccolo Danny con il suo triciclo, i misteri che nasconde la stanza 237, e l’apparizione delle raccapriccianti gemelle. E ancora Jack che nel tentativo di scrivere un romanzo degenera nella follia, fino a dare il via ad un’orribile caccia all’uomo prima all’interno dell’hotel e poi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) Jack Nicholson in una scena del film – Photo Credits: TargatocnTra le montagne del Colorado si nasconde l’Overlook Hotel, un grande albergo in cerca di un custode per l’inverno. Ad ottenere l’impiego è Jack Torrence (Jack Nicholson), che lì si trasferisce insieme alla moglie e al figlio. Il resto è storia. Della letteratura, del, e del nostro immaginario collettivo. Uscito nelle sale nel 1980, Shining di Stanley Kubrick è un capolavoro indiscusso. Tutti ricordiamo i lunghi vagabondaggi del piccolo Danny con il suo triciclo, i misteri che nasconde la stanza 237, e l’apparizione delle raccapriccianti gemelle. E ancora Jack che nel tentativo di scrivere un romanzo degenera nella follia, fino a dare il via ad un’orribile caccia all’uomo prima all’interno dell’hotel e poi ...

Tra le montagne del Colorado si nasconde l'Overlook Hotel, un grande albergo in cerca di un custode per l'inverno. Ad ottenere l'impiego è Jack Torrence (Jack Nicholson), che lì si trasferisce insieme ...

