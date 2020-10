Spari ad un prete ortodosso a Lione, aggressore in fuga (Di sabato 31 ottobre 2020) Redazione Un prete ortodosso è stato ferito a colpi di arma da fuoco a Lione. Come riferito dalla polizia, l’aggressore è in fuga. L’episodio è avvenuto nel settimo arrondissement, nel centro della città, vicino a una chiesa greco ortodossa. Un perimetro di sicurezza è stato predisposto dalla polizia, sul posto ci sono ambulanze e veicoli dei … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di sabato 31 ottobre 2020) Redazione Unè stato ferito a colpi di arma da fuoco a. Come riferito dalla polizia, l’è in. L’episodio è avvenuto nel settimo arrondissement, nel centro della città, vicino a una chiesa greco ortodossa. Un perimetro di sicurezza è stato predisposto dalla polizia, sul posto ci sono ambulanze e veicoli dei … Impronta Unika.

