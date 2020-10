Spari a Lione, grave un prete ortodosso. L'aggressore è in fuga (Di sabato 31 ottobre 2020) Un prete ortodosso è stato ferito a colpi di arma da fuoco a Lione. L’aggressore è in fuga, riferisce la polizia.Nuovo allarme in Francia dopo la strage nella basicica di Notre Dame a Nizza. L’episodio è avvenuto nel 7/o arrondissement, nel centro della città, vicino ad una chiesa greco ortodossa. Un perimetro di sicurezza è stato predisposto dalla polizia, sul posto ci sono ambulanze e veicoli dei pompieri.Stando a informazioni del quotidiano Lionese Le Progrès, una persona è stata portata via in ambulanza, un uomo - probabilmente il sacerdote che stava chiudendo la chiesa - colpito da due proiettili ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 31 ottobre 2020) Un&e; stato ferito a colpi di arma da fuoco a. L’&e; in, riferisce la polizia.Nuovo allarme in Francia dopo la strage nella basicica di Notre Dame a Nizza. L’episodio &e; avvenuto nel 7/o arrondissement, nel centro della citt&a;, vicino ad una chiesa greco ortodossa. Un perimetro di sicurezza &e; stato predisposto dalla polizia, sul posto ci sono ambulanze e veicoli dei pompieri.Stando a informazioni del quotidianose Le Progr&e;s, una persona &e; stata portata via in ambulanza, un uomo - probabilmente il sacerdote che stava chiudendo la chiesa - colpito da due proiettili ...

