Sopracciglia | i peggiori errori delle celeb

Leggi su vanityfair

(Di sabato 31 ottobre 2020) Proporzione, armonia, buon senso. Non sempre questo brows-tris è stato rispettato negli anni dalle star. Un po’ per i loro repentini cambi di look e un po’ perché, soprattutto all’inizio delle loro carriere, sono ricorse spesso allo spinzettatura fai-da-te. E gli errori, ahinoi, si sono visti. Prendiamo per esempio il caso della modella e attrice Megan Fox. Le sue sopracciglia hanno subìto una vera trasformazione: da sottilissime e quasi senza forma a un disegno più importante e pieno. Che ne dite, meglio prima o dopo? ph@gettyimages