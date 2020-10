Sondaggio Dire-Tecnè: boom di italiani a contatto con positivi, e 1 su 3 ha paura per il proprio lavoro (Di sabato 31 ottobre 2020) ROMA – Il 37% degli intervistati ha avuto un contatto indiretto con un positivo nell’ultima settimana (dal 12% rispetto a 7 giorni fa). Lo rileva il sondaggio Monitor Italia, condotto da Tecne’ per l’agenzia Dire. Leggi su dire (Di sabato 31 ottobre 2020) ROMA – Il 37% degli intervistati ha avuto un contatto indiretto con un positivo nell’ultima settimana (dal 12% rispetto a 7 giorni fa). Lo rileva il sondaggio Monitor Italia, condotto da Tecne’ per l’agenzia Dire.

