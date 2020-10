Sondaggi politici ultimi dati 31 ottobre: Conte perde consensi, giù Lega (Di sabato 31 ottobre 2020) Arrivano anche oggi sabato 31 ottobre 2020 i nuovi Sondaggi politici realizzati da Demos per Repubblica. Nei risultati è sicuramente influente la nuova ondata di Coronavirus e le misure prese dal Governo per cercare di arginarla. Scendono infatti i consensi del governo e del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che perde due punti rispetto allo scorso mese, cinque rispetto a giugno e addirittura 16 in meno rispetto a marzo scorso quando tutto ebbe inizio. Sondaggi politici oggi 31 ottobre: la fiducia nei leader: Cala Conte, bene Zaia Partiamo dall’analizzare i dati del Sondaggio relativi alla fiducia nei leader politici. Nonostante tutto al ... Leggi su pensionipertutti (Di sabato 31 ottobre 2020) Arrivano anche oggi sabato 312020 i nuovirealizzati da Demos per Repubblica. Nei risultati è sicuramente influente la nuova ondata di Coronavirus e le misure prese dal Governo per cercare di arginarla. Scendono infatti idel governo e del presidente del Consiglio Giuseppe, chedue punti rispetto allo scorso mese, cinque rispetto a giugno e addirittura 16 in meno rispetto a marzo scorso quando tutto ebbe inizio.oggi 31: la fiducia nei leader: Cala, bene Zaia Partiamo dall’analizzare idelo relativi alla fiducia nei leader. Nonostante tutto al ...

