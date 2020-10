Sondaggi politici elettorali oggi 31 ottobre 2020: il Pd perde quasi un punto (a vantaggio di Iv e Azione) (Di sabato 31 ottobre 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 31 ottobre 2020: ultimissimi dati Sondaggi politici elettorali – Il Partito democratico perde quasi un punto percentuale, a vantaggio di Italia Viva e Azione che guadagnano terreno. Continua inoltre l’ascesa di Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni. Ad evidenziarlo è la Supermedia settimanale di AGI/YouTrend, che calcola la media ponderata dei Sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 15 al 28 ottobre dagli istituti EMG, Euromedia, Quorum, SWG e Tecnè. La Lega resta il primo partito al 24,3 per cento (-0,4 per cento). Il Pd ... Leggi su tpi (Di sabato 31 ottobre 2020)31: ultimissimi dati– Il Partito democraticounpercentuale, adi Italia Viva eche guadagnano terreno. Continua inoltre l’ascesa di Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni. Ad evidenziarlo è la Supermedia settimanale di AGI/YouTrend, che calcola la media ponderata deinazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 15 al 28dagli istituti EMG, Euromedia, Quorum, SWG e Tecnè. La Lega resta il primo partito al 24,3 per cento (-0,4 per cento). Il Pd ...

fanpage : Sondaggi politici, per gli italiani seconda ondata Covid è colpa di Conte e dei ministri - fcrzi : Sondaggi politici SWG: vola la Lega, disastro M5S - - massimo09421979 : Sondaggi politici elettorali: PD vicinissimo alla Lega, Conte e Governo in calo - Marco16_17 : @gladiatoremassi @scenarpolitici Scusa ma questo sondaggio non è vero?? Basta cercare su internet - moneypuntoit : ?? Sondaggi politici elettorali: PD vicinissimo alla Lega, Conte e Governo in calo ?? -