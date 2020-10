Sky: Napoli-Sassuolo, Caputo out, si rivede Boga. Per il Napoli Politano, Mertens e Lozano (Di sabato 31 ottobre 2020) Sky Sport dà le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo, in programma domani alle 18. La squadra di De Zerbi deve fare i conti con un nuovo positivo al Covid tra le sue fila (la società non ha comunicato il nome) che si somma alla positività già nota di Haraslin. Il Napoli, invece, è alle prese con l’infortunio di Insigne. Nel Napoli, secondo Sky, saranno Politano, Mertens e Lozano deputati a stare alle spalle di Victor Osimhen. In porta ci sarà Ospina, mentre in difesa largo a Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj. A centrocampo la coppia Bakayoko-Fabian. Per quanto riguarda, invece, il Sassuolo, Ciccio Caputo potrebbe saltare ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 31 ottobre 2020) Sky Sport dà le probabili formazioni di, in programma domani alle 18. La squadra di De Zerbi deve fare i conti con un nuovo positivo al Covid tra le sue fila (la società non ha comunicato il nome) che si somma alla positività già nota di Haraslin. Il, invece, è alle prese con l’infortunio di Insigne. Nel, secondo Sky, sarannodeputati a stare alle spalle di Victor Osimhen. In porta ci sarà Ospina, mentre in difesa largo a Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj. A centrocampo la coppia Bakayoko-Fabian. Per quanto riguarda, invece, il, Cicciopotrebbe saltare ...

Si preannuncia spettacolare la sfida tra Napoli e Sassuolo in programma alle 18 di domenica 1 novembre (diretta Sky Sport, canale 253). La squadra di Gattuso, reduce dal successo in terra basca ...

Sassuolo, problemi per Caputo. Può saltare la sfida di Napoli

