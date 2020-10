Situazione Scuola, La Critica di Sasso: Azzolina Deve Farsi da Parte (Di sabato 31 ottobre 2020) Rossano Sasso, deputato della Lega e membro della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, con una nota Critica la Ministra Azzolina, suggerendole di Farsi da Parte. “La Azzolina chiede, attraverso i sindacati, di essere tutti uniti in queste difficili ore. Condivido, ma ad una condizione: che lei, uno dei ministri più divisivi degli ultimi anni, … Leggi su youreduaction (Di sabato 31 ottobre 2020) Rossano, deputato della Lega e membro della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, con una notala Ministra, suggerendole dida. “Lachiede, attraverso i sindacati, di essere tutti uniti in queste difficili ore. Condivido, ma ad una condizione: che lei, uno dei ministri più divisivi degli ultimi anni, …

TeresaBellanova : Non si devono scaricare sulla scuola difficoltà e problemi che sono altrove: riguardano sanità e trasporti. È lì ch… - amnestyitalia : #Camerun: continua a deteriorarsi la situazione nelle regioni anglofoni. Il 24 ottobre otto alunni di età compresa… - francescoseghez : In occasione dei vent’anni di @adaptland e della difficile situazione dei giovani nel mercato del #lavoro post Covi… - ineedsomesleepK : @IodiceC @beabri Come fa a dirlo ? Ma non li vedete i dati sul contagio nelle scuole regione per regione ? La situa… - Ti_bo93 : Purtroppo in questa situazione i bambini stanno pagando il conto più alto: subiscono le decisioni degli adulti, non… -

Ultime Notizie dalla rete : Situazione Scuola Covid, contagi nelle scuole e istituti chiusi: la situazione regione per regione Sky Tg24 "Situazione preoccupante", nuovo vertice Conte-capidelegazione su scuola. Si ragiona su chiusure

La situazione in Italia - sul fronte pandemico - si fa sempre più preoccupante. Tanto che - in queste ore - si fa sempre più strada la possibilità di 'chiudere' città come Milano e Napoli, dove ...

Covid, Arcuri: «Situazione grave, affrontiamo il virus ma servono limitazioni più strette, la scuola non fa crescere i contagi»

Domenico Arcuri lancia dalla Presidenza del Consiglio la nuova strategia sul fronte della lotta al Covid: «Situazione grave, ma prima inseguivamo il virus, ora lo affrontiamo. Ma ...

La situazione in Italia - sul fronte pandemico - si fa sempre più preoccupante. Tanto che - in queste ore - si fa sempre più strada la possibilità di 'chiudere' città come Milano e Napoli, dove ...Domenico Arcuri lancia dalla Presidenza del Consiglio la nuova strategia sul fronte della lotta al Covid: «Situazione grave, ma prima inseguivamo il virus, ora lo affrontiamo. Ma ...