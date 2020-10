Serie C, il Bari si trasforma…nella famiglia Addams: ecco come i pugliesi celebrano Halloween (Di sabato 31 ottobre 2020) Sarà un Halloween un po' atipico.Quest’anno, la cosiddetta "notte della streghe" sarà decisamente fuori dagli schemi a causa dell'emergenza Coronavirus. Oltre al nuovo DPCM varato la scorsa domenica dal Premier Giuseppe Conte, in molti comuni hanno infatti emanato ulteriori ordinanze restrittive specifiche che vietano passeggiate e assembramenti. La festa, però, è diventata una vera e propria tradizione, tanto che in casa Bari, la dirigenza biancorossa ha voluto simpaticamente augurare ai propri tifosi un buon Halloween con una 'mostruosa' foto pubblicata sul proprio account Instagram, cogliendo l'occasione per invitare tutti a rimanere a casa e rispettare le regole anti-Covid.Di seguito, il post in questione.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CHAKFEzpnA6/" Leggi su mediagol (Di sabato 31 ottobre 2020) Sarà unun po' atipico.Quest’anno, la cosiddetta "notte della streghe" sarà decisamente fuori dagli schemi a causa dell'emergenza Coronavirus. Oltre al nuovo DPCM varato la scorsa domenica dal Premier Giuseppe Conte, in molti comuni hanno infatti emanato ulteriori ordinanze restrittive specifiche che vietano passeggiate e assembramenti. La festa, però, è diventata una vera e propria tradizione, tanto che in casa, la dirigenza biancorossa ha voluto simpaticamente augurare ai propri tifosi un buoncon una 'mostruosa' foto pubblicata sul proprio account Instagram, cogliendo l'occasione per invitare tutti a rimanere a casa e rispettare le regole anti-Covid.Di seguito, il post in questione.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CHAKFEzpnA6/"

Ultime Notizie dalla rete : Serie Bari Serie C, il Bari si trasforma…nella famiglia Addams: ecco come i pugliesi celebrano Halloween Mediagol.it Il terzo portiere Fiory e la "Bonas" Sara Croce, coppia gossip alla corte del Bari

La 22enne influencer è stata anche Madre Natura per Bonolis, ma è anche protagonista di un caso che rischia di finire in tribunale: l'ex ...

Ciccio Baiano a FCM: “La tripletta nel derby non la dimenticherò mai”

Foggia-Bari si avvicina. Domani il derby si giocherà a porte chiuse e in Serie C, categoria che non si addice affatto alla storia dei due club. Un tempo il derby ...

Foggia-Bari si avvicina. Domani il derby si giocherà a porte chiuse e in Serie C, categoria che non si addice affatto alla storia dei due club. Un tempo il derby ...