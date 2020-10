Serie C, così gli anticipi dell’ottava giornata (Di sabato 31 ottobre 2020) Serie C in campo questa sera per gli anticipi dell’ottava giornata di campionato. Ecco i risultati che sono maturati sui campi… Girone A – Pro Vercelli – Giana Erminio (Rinv.) Il match del “Piola” dopo numerosi sopralluoghi, non si è potuto giocare causa nebbia. Occorrerà adesso attendere la sua riprogrammazione da parte della Lega di Serie C. Girone B – Arezzo – Triestina 2-2 Finisce con un pareggio ricco di gol, la sfida tra l’Arezzo e la Triestina, anticipo del secondo girone della Serie C. Cominciano sicuramente meglio gi alabardati, che già al 2′ minuto si ritrova in vantaggio con il gol firmato da Gomez. Solo 4 minuti più tardi gli ospiti raddoppiano. Questa volta a gonfiare la rete ci pensa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 ottobre 2020)C in campo questa sera per glidell’ottavadi campionato. Ecco i risultati che sono maturati sui campi… Girone A – Pro Vercelli – Giana Erminio (Rinv.) Il match del “Piola” dopo numerosi sopralluoghi, non si è potuto giocare causa nebbia. Occorrerà adesso attendere la sua riprogrammazione da parte della Lega diC. Girone B – Arezzo – Triestina 2-2 Finisce con un pareggio ricco di gol, la sfida tra l’Arezzo e la Triestina, anticipo del secondo girone dellaC. Cominciano sicuramente meglio gi alabardati, che già al 2′ minuto si ritrova in vantaggio con il gol firmato da Gomez. Solo 4 minuti più tardi gli ospiti raddoppiano. Questa volta a gonfiare la rete ci pensa ...

