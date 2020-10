Serie B, Venezia Empoli sospesa per nebbia: ipotesi recupero per domani (Di sabato 31 ottobre 2020) Serie B, Venezia-Empoli è stata ufficialmente sospesa per nebbia: ipotesi di recupero per domenica 1 novembre La sfida di Serie B tra Venezia ed Empoli è stata ufficialmente rinviata per nebbia, sempre più fitta sullo stadio Penzo fino a costringere l’arbitro a mandare le squadre negli spogliatoi. Il match, interrotto al 62′ del secondo tempo sul risultato di 2-0 per i padroni di casa, potrebbe essere recuperato già domani, domenica 1 novembre. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020)B,è stata ufficialmenteperdiper domenica 1 novembre La sfida diB traedè stata ufficialmente rinviata per, sempre più fitta sullo stadio Penzo fino a costringere l’arbitro a mandare le squadre negli spogliatoi. Il match, interrotto al 62′ del secondo tempo sul risultato di 2-0 per i padroni di casa, potrebbe essere recuperato già, domenica 1 novembre. Leggi su Calcionews24.com

