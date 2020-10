Serie B, Venezia-Empoli rinviata: cosa succede con le scommesse (Di sabato 31 ottobre 2020) Il rinvio per nebbia di Venezia-Empoli, match della sesta giornata della Serie B 2020/2021, coinvolge anche gli scommettitori che avevano puntato sul match del “Penzo”. L’incontro è stato sospeso dopo 60 minuti per la scarsa visibilità e adesso c’è attesa per capire la data e l’orario del recupero: se la partita sarà completata entro 72 ore nessun cambiamento anche in ottica scommesse. Nel caso in cui il rinvio slittasse oltre i tre giorni, per i bookmakers AAMS la quota del match verrà rimborsato in caso di giocata singola o abbassato a quota 1.0 in caso di multipla. Serie B, Venezia-Empoli rinviata: troppa nebbia al Penzo Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) Il rinvio per nebbia di, match della sesta giornata dellaB 2020/2021, coinvolge anche gli scommettitori che avevano puntato sul match del “Penzo”. L’incontro è stato sospeso dopo 60 minuti per la scarsa visibilità e adesso c’è attesa per capire la data e l’orario del recupero: se la partita sarà completata entro 72 ore nessun cambiamento anche in ottica. Nel caso in cui il rinvio slittasse oltre i tre giorni, per i bookmakers AAMS la quota del match verrà rimborsato in caso di giocata singola o abbassato a quota 1.0 in caso di multipla.B,: troppa nebbia al Penzo

DiMarzio : Aggiornamento: #Venezia, #Empoli e l'arbitro #Valeri stanno cercando l'accordo per proseguire la gara domani - enricoI00 : RT @DiMarzio: Aggiornamento: #Venezia, #Empoli e l'arbitro #Valeri stanno cercando l'accordo per proseguire la gara domani - IPANDIDAN1 : RT @DiMarzio: Aggiornamento: #Venezia, #Empoli e l'arbitro #Valeri stanno cercando l'accordo per proseguire la gara domani - DiMarzio : Aggiornamento: #Venezia, #Empoli e l'arbitro #Valeri stanno cercando l'accordo per proseguire la gara domani - TopMoviie : RT @zazoomblog: Serie B Chievo in testa. Sospesa Venezia-Empoli. Pioggia di gol tra Vicenza e Pisa - #Serie #Chievo #testa. #Sospesa http… -