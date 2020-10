Serie B, Salernitana-Reggiana match fantasma e 3-0 a tavolino in arrivo (Di sabato 31 ottobre 2020) Il Covid-19 costerà la sconfitta a tavolino (0-3, senza punto di penalizzazione) per la Reggiana. Oggi infatti non si è giocata la partita contro la Salernitana. La squadra emiliana questo pomeriggio non si è presentata allo stadio Arechi per sfidare la squadra di Fabrizio Castori. Troppe le assenze, causa positività al Covid-19, dei tesserati del club neopromosso in Serie B tra prima squadra e staff tecnico. La Reggiana aveva provveduto, nelle ore passate, all’invio di una Pec alla Lega chiedendo il rinvio della gara a data da destinarsi. L’Asl di Reggio Emilia, infatti, non ha consentito al club di mettersi in viaggio alla volta di Salerno. Nelle prossime ore verrà definito, poi, l’esito della Lega di B sulla partita. Iniziale 3-0 per il team ... Leggi su itasportpress (Di sabato 31 ottobre 2020) Il Covid-19 costerà la sconfitta a(0-3, senza punto di penalizzazione) per la. Oggi infatti non si è giocata la partita contro la. La squadra emiliana questo pomeriggio non si è presentata allo stadio Arechi per sfidare la squadra di Fabrizio Castori. Troppe le assenze, causa positività al Covid-19, dei tesserati del club neopromosso inB tra prima squadra e staff tecnico. Laaveva provveduto, nelle ore passate, all’invio di una Pec alla Lega chiedendo il rinvio della gara a data da destinarsi. L’Asl di Reggio Emilia, infatti, non ha consentito al club di mettersi in viaggio alla volta di Salerno. Nelle prossime ore verrà definito, poi, l’esito della Lega di B sulla partita. Iniziale 3-0 per il team ...

ItaSportPress : Serie B, Salernitana-Reggiana match fantasma e 3-0 a tavolino in arrivo - - ilnapolionline : Serie B - E' successo di tutto: La Reggiana non si presenta a Salerno e a Venezia cala la nebbia -… - InfoCilentoWeb : #Salernitana-#Reggiana: ospiti assenti allo stadio Arechi #SerieB - DanyForsy96 : RT @sportface2016: #SerieB, la #Reggiana non scenderà in campo contro la #Salernitana: si va verso il 3-0 a tavolino #REGSAL - infoitsport : Salernitana - Reggiana: 0-0 - Serie B - Risultato finale e commento alla partita -