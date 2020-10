Serie B, la protesta dei club: “Non lasciate morire il calcio degli italiani” (Di sabato 31 ottobre 2020) La Serie B scenderà in campo oggi e lo farà non solo per la giornata del campionato ma con un intento ben preciso: difendere le proprie società dal rischio chiusura a seguito delle note vicende relative alle decisioni del Governo in merito alla pandemia di coronavirus.Attraverso una nota diffusa dalla Lega Serie B e piano piano da tutti i club, ecco l'urlo: "Non lasciate morire il calcio degli italiani".Il comunicato delle squadre di Serie BLa Serie B scende in campo per difendere le proprie società che senza provvedimenti governativi rischiano di chiudere. Lo fa pensando principalmente alla tutela di quei dipendenti, fornitori, collaboratori, gestori di servizi, che vivono e sopravvivono con le loro ... Leggi su itasportpress (Di sabato 31 ottobre 2020) LaB scenderà in campo oggi e lo farà non solo per la giornata del campionato ma con un intento ben preciso: difendere le proprie società dal rischio chiusura a seguito delle note vicende relative alle decisioni del Governo in merito alla pandemia di coronavirus.Attraverso una nota diffusa dalla LegaB e piano piano da tutti i, ecco l'urlo: "Nonilitaliani".Il comunicato delle squadre diBLaB scende in campo per difendere le proprie società che senza provvedimenti governativi rischiano di chiudere. Lo fa pensando principalmente alla tutela di quei dipendenti, fornitori, collaboratori, gestori di servizi, che vivono e sopravvivono con le loro ...

La Serie B scende in campo per difendere le proprie società che senza provvedimenti governativi rischiano di chiudere. Lo fa pensando principalmente alla tutela di quei dipendenti, fornitori, collaboratori, gestori di servizi, che vivono e sopravvivono con le loro attività.

