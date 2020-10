Serie A, Inter-Parma: le formazioni ufficiali. Crotone-Atalanta 1-2 (Di sabato 31 ottobre 2020) Serie A, il programma e i risultati di sabato 31 ottobre 2020. In campo Atalanta e Inter. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di sabato 31 ottobre 2020. Nella prima sfida della sesta giornata successo dell’Atalanta in casa del Crotone. Serie A, i risultati di sabato 31 ottobre Di seguito i risultati di Serie A di sabato 31 ottobre 2020, sfide valide per la sesta giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI formazioni e HIGHLIGHTS) Crotone-Atalanta 1-2Inter-Parma (ore 18)Bologna-Cagliari (ore 20.45) Serie ASerie A, Inter-Parma: le formazioni ... Leggi su newsmondo (Di sabato 31 ottobre 2020)A, il programma e i risultati di sabato 31 ottobre 2020. In campo. ROMA –A, il programma e i risultati di sabato 31 ottobre 2020. Nella prima sfida della sesta giornata successo dell’in casa delA, i risultati di sabato 31 ottobre Di seguito i risultati diA di sabato 31 ottobre 2020, sfide valide per la sesta giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILIe HIGHLIGHTS)1-2(ore 18)Bologna-Cagliari (ore 20.45)A,: le...

