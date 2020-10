Serie A, Dal Pino: “Sono gli anni più difficili della storia del campionato italiano dal dopoguerra” (Di sabato 31 ottobre 2020) “Stiamo attraversando gli anni più difficili che il campionato italiano abbia vissuto dal dopo guerra. Il virus è difficile e imprevedibile da fronteggiare ed il calcio sta rischiando il disastro economico-finanziario”. Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A parla del momento che il campionato sta vivendo in un’intervista rilascia a Il Corriere della Sera. “Ho osservato il protocollo seguendo i consigli di Maurizio Casasco, il presidente dei medici sportivi. E Aurelio De Laurentiis, che si era ammalato prima di me, mi ha messo in contatto con l’équipe del Gemelli che lo aveva curato. Il momento più delicato? Il primo giorno, dopo l’esito del ... Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) “Stiamo attraversando glipiùche ilabbia vissuto dal dopo guerra. Il virus è difficile e imprevedibile da fronteggiare ed il calcio sta rischiando il disastro economico-finanziario”. Paolo Dal, presidenteLegaA parla del momento che ilsta vivendo in un’intervista rilascia a Il CorriereSera. “Ho osservato il protocollo seguendo i consigli di Maurizio Casasco, il presidente dei medici sportivi. E Aurelio De Laurentiis, che si era ammalato prima di me, mi ha messo in contatto con l’équipe del Gemelli che lo aveva curato. Il momento più delicato? Il primo giorno, dopo l’esito del ...

