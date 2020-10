Serie A, Dal Pino lancia l’allarme: “Situazione difficile, il calcio rischia crollo economico-finanziario” (Di sabato 31 ottobre 2020) Parla Paolo Dal Pino.Il presidente della Lega Serie A, intervenuto ai microfoni del 'Corriere della Sera', è tornato a parlare della situazione Coronavirus, soffermandosi sulle drastiche conseguenze che lo stesso virus potrà avere sull'intero mondo del calcio.Di seguito, le sue dichiarazioni.“Il calcio sta rischiando il disastro economico-finanziario. Sono gli anni più difficili dal dopoguerra. Ho scritto al premier Conte in tono diretto, il calcio è innanzitutto un’industria primaria dell’entertainment, un prodotto che compete a livello globale. Un fenomeno attorno a cui si coagula l’interesse di 30 milioni di persone”, ha dichiarato con preoccupazione Dal Pino. Leggi su mediagol (Di sabato 31 ottobre 2020) Parla Paolo Dal.Il presidente della LegaA, intervenuto ai microfoni del 'Corriere della Sera', è tornato a parlare della situazione Coronavirus, soffermandosi sulle drastiche conseguenze che lo stesso virus potrà avere sull'intero mondo del.Di seguito, le sue dichiarazioni.“Ilstando il disastro-finanziario. Sono gli anni più difficili dal dopoguerra. Ho scritto al premier Conte in tono diretto, ilè innanzitutto un’industria primaria dell’entertainment, un prodotto che compete a livello globale. Un fenomeno attorno a cui si coagula l’interesse di 30 milioni di persone”, ha dichiarato con preoccupazione Dal

