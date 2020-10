Serie A, c’è Inter-Parma: le formazioni ufficiali (Di sabato 31 ottobre 2020) Le formazioni ufficiali di Inter-Parma, match della sesta giornata della Serie A 2020/2021 Tutto pronto allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco meno di un’ora Inter e Parma scenderanno in campo nel match della sesta giornata della Serie A 2020/2021. Da pochi minuti i due allenatori, Antonio Conte e Fabio Liverani, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Inter-Parma: eccole. Inter (3-4-1-2): 1 Handanovic; 6 de Vrij, 13 Ranocchia, 11 Kolarov; 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 23 Barella, 36 Darmian; 24 Eriksen; 14 Perisic, 10 Lautaro.A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 15 Young, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 42 Moretti, 44 Nainggolan, 48 ... Leggi su intermagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) Ledi, match della sesta giornata dellaA 2020/2021 Tutto pronto allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco meno di un’orascenderanno in campo nel match della sesta giornata dellaA 2020/2021. Da pochi minuti i due allenatori, Antonio Conte e Fabio Liverani, hanno comunicato ledi: eccole.(3-4-1-2): 1 Handanovic; 6 de Vrij, 13 Ranocchia, 11 Kolarov; 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 23 Barella, 36 Darmian; 24 Eriksen; 14 Perisic, 10 Lautaro.A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 15 Young, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 42 Moretti, 44 Nainggolan, 48 ...

tuttosport : #Juve, c'è #Ronaldo tra i convocati per lo #Spezia. #Chiellini e #DeLigt out ?? - GoalItalia : C'è un Dio del Calcio in Serie A ?? A 39 anni @Ibra_official è capocannoniere ? 6 goal in 3 partite giocate ?? ?? - xshelbyhere : @2019WelcomeTO si anche secondo me dei riferimenti ci sono stati (spadino e jessie su tutti ma a me anche la storia… - sportli26181512 : Serie A: Inter-Parma LIVE - C'è Eriksen, Perisic con Lautaro: le formazioni ufficiali: Senza Romelu Lukaku, per la… - RivistaStudio : Se avete visto We Are Who We Are, la serie di Luca Guadagnino su @skyatlantic, qui c'è il nostro incontro con la pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie c’è SNAI – Serie A: Inter-Milan a quote stretteTra i bomber il più “caldo” è Lukaku Fortune Italia