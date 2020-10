Senza tetto 1.400 famiglie: sgombero a Guernica, Buenos Aires (Di domenica 1 novembre 2020) Per 1.400 famiglie argentine Senza tetto, Guernica non evocherà più d’ora in poi solo l’opera di Picasso ispirata al duro bombardamento della città dei Paesi Baschi: richiamerà anche la ferita inferta nell’omonimo comune della provincia di Buenos Aires nei cui dintorni era sorto un accampamento di circa 100 ettari in seguito a una serie di occupazioni di terra, diventato teatro di un’ennesima violenza contro i più poveri. Quelli a cui era stato detto, all’inizio della pandemia, di restare a casa … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 1 novembre 2020) Per 1.400argentinenon evocherà più d’ora in poi solo l’opera di Picasso ispirata al duro bombardamento della città dei Paesi Baschi: richiamerà anche la ferita inferta nell’omonimo comune della provincia dinei cui dintorni era sorto un accampamento di circa 100 ettari in seguito a una serie di occupazioni di terra, diventato teatro di un’ennesima violenza contro i più poveri. Quelli a cui era stato detto, all’inizio della pandemia, di restare a casa … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Senza tetto Senza tetto ad Airuno: “Scelta di vita”. Il sindaco scrive ai cittadini Lecco Notizie Castello, l’ascensore raddoppia

Non più un solo binario ma due linee parallele, che consento la salita e la discesa simultanea di due cabine senza conducente ... ora inagibili per problemi al tetto: «Il Comune ha stanziato ...

Senza tetto 1.400 famiglie: sgombero a Guernica, Buenos Aires

Per 1.400 famiglie argentine senza tetto, Guernica non evocherà più d’ora in poi solo l’opera di Picasso ispirata al duro bombardamento della città dei Paesi Baschi: richiamerà anche la ferita inferta ...

