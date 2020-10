Sente forti dolori al braccio: dopo un mese tirano fuori tre… (Di sabato 31 ottobre 2020) dopo essere caduto durante la notte, un ragazzino di 15 anni ha avvertito la madre affinché lo portasse al pronto soccorso per forti dolori al braccio. Giunto in ospedale tuttavia, i medici hanno visitato il ragazzo e controllato la ferita senza trovare nulla di anomalo. Il malore però non accennava a placarsi e così la mamma del quindicenne ha pensato di chiedere diversi consulti presso svariati studi medici; durante la ricerca alla fine un dottore ha rivelato, quella che è sembrata essere una scoperta scioccante. L’inevitabile conseguenza è stata un’operazione chirurgica complessa e delicata. Il ragazzo era caduto durante la notte, andando a sbattere contro una portafinestra. Il quindicenne aveva avvertito subito i forti dolori ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 31 ottobre 2020)essere caduto durante la notte, un ragazzino di 15 anni ha avvertito la madre affinché lo portasse al pronto soccorso peral. Giunto in ospedale tuttavia, i medici hanno visitato il ragazzo e controllato la ferita senza trovare nulla di anomalo. Il malore però non accennava a placarsi e così la mamma del quindicenne ha pensato di chiedere diversi consulti presso svariati studi medici; durante la ricerca alla fine un dottore ha rivelato, quella che è sembrata essere una scoperta scioccante. L’inevitabile conseguenza è stata un’operazione chirurgica complessa e delicata. Il ragazzo era caduto durante la notte, andando a sbattere contro una portafinestra. Il quindicenne aveva avvertito subito i...

91GOLDVN : ti ricordi come ci si sente ad essere piccoli e forti abbastanza, louis? - jobelots : @jenlisaswasabi Sono 'errori' fatti in modo innocente alcuni attacchi sono troppo forti, penso solo questo. Che po… - JuveWhite : Sono anni che non lo facciamo, forse dal primo anno di Conte, dopo siamo diventati troppo forti per soffrirne, ora… - Rom1thewood59 : RT @MasterOfJoy2: E viene quel momento In cui si sente il bisogno Di mollare il controllo Le velleità Le passioni forti Torneranno certo… - BlatherTunes : RT @MasterOfJoy2: E viene quel momento In cui si sente il bisogno Di mollare il controllo Le velleità Le passioni forti Torneranno certo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sente forti Live di X Factor, Serpente è l'inedito di Cmqmartina: testo e video Sky Tg24 Sente forti dolori al braccio: dopo un mese tirano fuori tre…

Dopo essere caduto durante la notte, un ragazzino di 15 anni ha avvertito la madre affinché lo portasse al pronto soccorso per forti dolori al braccio. Giunto in ospedale tuttavia, i medici hanno visi ...

Funghi velenosi ma non troppo: anziana biellese di 80 anni finisce in ospedale

Dopo aver mangiato dei funghi si era sentita male e quindi una donna biellese di 80 anni si è presentata ieri in pronto soccorso. Come hanno potuto appurare i sanitari, pur non essendo commestibili i ...

Dopo essere caduto durante la notte, un ragazzino di 15 anni ha avvertito la madre affinché lo portasse al pronto soccorso per forti dolori al braccio. Giunto in ospedale tuttavia, i medici hanno visi ...Dopo aver mangiato dei funghi si era sentita male e quindi una donna biellese di 80 anni si è presentata ieri in pronto soccorso. Come hanno potuto appurare i sanitari, pur non essendo commestibili i ...