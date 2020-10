Sei Nazioni, Italia-Inghilterra 5-34: per gli azzurri cucchiaio di legno (Di sabato 31 ottobre 2020) L'Olimpico, per un match del Sei Nazioni, così non si è mai visto. Senza pubblico, senza entusiasmo, senza colori. Con i giocatori in campo e praticamente nessuno in tribuna. Italia-Inghilterra, ... Leggi su gazzetta (Di sabato 31 ottobre 2020) L'Olimpico, per un match del Sei, così non si è mai visto. Senza pubblico, senza entusiasmo, senza colori. Con i giocatori in campo e praticamente nessuno in tribuna., ...

RaiSport : ??#Rugby #SixNations #ItaliaInghilterra???????? L’Inghilterra si conferma l’unica europea mai battuta dall’Italia all’Ol… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #6Nazioni per gli azzurri quinto cucchiaio di legno di fila #ITAvENG - Gazzetta_it : RT @abuongi: #Rugby #SixNations E' finita così, ma stavolta ci sono anche note liete #ITAvENG @Federugby @SixNationsRugby @SeiNazioniRugby… - giulio_galli : RT @Gazzetta_it: #6Nazioni per gli azzurri quinto cucchiaio di legno di fila #ITAvENG - ilfaroonline : #Sei_Nazioni, Italrugby battuta 5-34 dall’#Inghilterra: Azzurri sconfitti per la 27ma volta -