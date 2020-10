Sean Connery è morto: l'attore scozzese aveva 90 anni, fu il leggendario James Bond. I produttori: «Siamo sconvolti» (Di sabato 31 ottobre 2020) Addio a Sean Connery: l'attore scozzese aveva 90 anni. L'attore era meglio conosciuto per la sua interpretazione di James Bond, essendo il primo a portare il ruolo sul grande schermo e... Leggi su ilmattino (Di sabato 31 ottobre 2020) Addio a: l'90. L'era meglio conosciuto per la sua interpretazione di, essendo il primo a portare il ruolo sul grande schermo e...

MediasetTgcom24 : Cinema, è morto Sean Connery - Agenzia_Ansa : E' morto Sean Connery, addio ad una leggenda del #cinema #seanconnery #connery #007 #ANSA - SkyTG24 : E' morto Sean Connery, il ricordo con i suoi film più belli. FOTO - Faith_46 : RT @lukeskiva: No va beh ma Sean Connery no dai, questa è una burla - muskittu76 : Che tristezza ?? Da molti sarà ricordato come James Bond ma, per me, resterà sempre Henry Jones, padre di un figlio… -