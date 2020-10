Sean Connery: morto l'attore di 007 e Indiana Jones, aveva 90 anni (Di sabato 31 ottobre 2020) Sean Connery è morto il 31 ottobre 2020 all'età di 90 anni: l'attore aveva interpretato James Bond nella saga di 007, ma anche i film di Indiana Jones. Sean Connery è morto il 31 ottobre 2020 all'età di 90. La notizia della scomparsa dell'attore scozzese è stata confermata dalla sua famiglia. Connery sarà ricordato per essere stato uno dei volti più iconici di James Bond nei film di 007 oltre che uno degli uomini più affascinanti della storia del cinema. Nato a Edimburgo nel 1930, da una famiglia non benestante, nessuno avrebbe potuto mai pensare che nel futuro di Sean Connery ci ... Leggi su movieplayer (Di sabato 31 ottobre 2020)il 31 ottobre 2020 all'età di 90: l'interpretato James Bond nella saga di 007, ma anche i film diil 31 ottobre 2020 all'età di 90. La notizia della scomparsa dell'scozzese è stata confermata dalla sua famiglia.sarà ricordato per essere stato uno dei volti più iconici di James Bond nei film di 007 oltre che uno degli uomini più affascinanti della storia del cinema. Nato a Edimburgo nel 1930, da una famiglia non benestante, nessuno avrebbe potuto mai pensare che nel futuro dici ...

