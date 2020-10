Scuole | lo studio su Lancet | ' Chiuderle rallenterebbe la trasmissione del virus del 15%'

MedicalFactsIT : Coronavirus: ecco uno studio sull’efficacia della chiusura le scuole nel limitare i contagi #medicalfacts… - alida010 : RT @SensoDiNausea: Il governo vuole chiudere le scuole, beh mi pare ovvio, la maggior parte dei ministri ha l'esame delle urine come titolo… - iaiacercacasa : @LaStampa ci informa con sollecitudine dello studio di Lancet che ci invita a chiudere le scuole (colpevoli del 25%… - gvnppl : RT @orizzontescuola: Covid-19, studio Lancet: “La chiusura delle scuole può ridurre in un mese del 15% la trasmissione del virus” https://t… - 57Davide : RT @MedicalFactsIT: Coronavirus: ecco uno studio sull’efficacia della chiusura le scuole nel limitare i contagi #medicalfacts #robertoburio… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole studio

Lo studio ha suscitato l'interesse dell'immunologo ... in base al quale la chiusura delle scuole “potrebbe ridurre il picco di incidenza del 40-60% e ritardare l’epidemia di COVID-19 ...Lo conferma uno studio pubblicato sulla rivista Nature. Le scuole non focolai per la diffusione del Coronavirus.