Scuole in Italia, Conte verso il ripensamento: "A rischio la didattica in presenza" (Di sabato 31 ottobre 2020) ... ma dobbiamo mantenerci vigili per seguire e assicurare la tutela della salute del tessuto economico", le dichiarazioni di oggi del premier riportate da Quotidiano.net. Nel vertice di oggi, a ... Leggi su sardanews (Di sabato 31 ottobre 2020) ... ma dobbiamo mantenerci vigili per seguire e assicurare la tutela della salute del tessuto economico", le dichiarazioni di oggi del premier riportate da Quotidiano.net. Nel vertice di oggi, a ...

myrtamerlino : “Le mie lezioni sono dei dischi volanti, gli alunni ci salgono e non sanno dove li porterò”, queste erano le parole… - ItaliaViva : Non ci si dica che Italia Viva è quella del giorno dopo, Italia Viva è quella del giorno prima, perché è da marzo c… - petergomezblog : Coronavirus, in Germania mini-lockdown dal 2 novembre per un mese: ristoranti, palestre e teatri chiusi. Aperti scu… - Marxtrixx : RT @BenedettaFrucci: Se fossi il Premier del quarto Paese per abbandono scolastico in Europa e a maggior ragione se fossi il Governatore de… - EliElielba : RT @myrtamerlino: “Le mie lezioni sono dei dischi volanti, gli alunni ci salgono e non sanno dove li porterò”, queste erano le parole di mi… -