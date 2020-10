Scuole chiuse in tutta Italia o palla alle Regioni? Il bivio del governo (Di sabato 31 ottobre 2020) Il vertice di maggioranza di venerdì notte si è chiuso senza decisioni. Le pressioni delle Regioni, le ipotesi in campo. Azzolina e sindacati alleati: la scuola non si chiude Leggi su corriere (Di sabato 31 ottobre 2020) Il vertice di maggioranza di venerdì notte si è chiuso senza decisioni. Le pressioni delle, le ipotesi in campo. Azzolina e sindacatiati: la scuola non si chiude

matteosalvinimi : L'attentatore di #Nizza: sbarcato a Lampedusa, identificato a Bari e poi lasciato libero... ma a processo mandano m… - ciropellegrino : Orribile #deLuca che ridicolizza mamme e ragazzini su scuole chiuse in #Campania. Davvero. - MediasetTgcom24 : Campania, nuova ordinanza di De Luca: 'Chiuse scuole dell'infanzia' #coronavirus - AlbeDsg : @vitalbaa @valfurla ma sì dai, chiudiamo tutto...figurati se conte fa come Francia e Germania... Scuole chiuse in… - gvnplgrn : @AzzolinaLucia Le scuole vanno chiuse. La situazione non è gestibile in questo modo. -