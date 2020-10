Scuola, l’annuncio in diretta poco fa del Premier Conte (Di sabato 31 ottobre 2020) Scuole chiuse in 10 regioni, didattica a distanza minimo 75% in altre: tutte le ordinanze regione per regione a fine articolo. "La curva dei contagi sta subendo una impennata rapida. I numeri sono preoccupanti". Lo ha detto il Premier Giuseppe Conte, intervenendo al Festival de Il Foglio. Il Premier ha parlato della situazione della pandemia da Covid-19 in Italia e di altri temi: "Per la portata di questa seconda ondata non c'è un manuale né una palla di vetro - ha detto Conte -. I numeri sono molto preoccupanti in tutta Europa. Siamo al lavoro giorno e notte per capire se si deve intervenire ancora". "L'impennata della curva dei contagi rischia di mettere in discussione la didattica in presenza. Alcuni presidenti di regione lo hanno già fatto. Noi ... Leggi su howtodofor (Di sabato 31 ottobre 2020) Scuole chiuse in 10 regioni, didattica a distanza minimo 75% in altre: tutte le ordinanze regione per regione a fine articolo. "La curva dei contagi sta subendo una impennata rapida. I numeri sono preoccupanti". Lo ha detto ilGiuseppe, intervenendo al Festival de Il Foglio. Ilha parlato della situazione della pandemia da Covid-19 in Italia e di altri temi: "Per la portata di questa seconda ondata non c'è un manuale né una palla di vetro - ha detto-. I numeri sono molto preoccupanti in tutta Europa. Siamo al lavoro giorno e notte per capire se si deve intervenire ancora". "L'impennata della curva dei contagi rischia di mettere in discussione la didattica in presenza. Alcuni presidenti di regione lo hanno già fatto. Noi ...

