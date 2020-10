Scuola | con la chiusura trasmissione del covid ridotta del 15% | lo studio degli esperti

(Di sabato 31 ottobre 2020) Scuole:o no? E' il grande dilemmaultimi giorni e del governo Conte dopo l'impennata di casi . Secondo unodell'Università di Edimburgo pubblicato su 'Lancet', che ha analizzato ...

repubblica : De Luca: 'Piange perché vuole andare a scuola? Bimba cresciuta con latte al plutonio' - LegaSalvini : ORGOGLIO ITALIANO! ???? IL SAN MATTEO DI PAVIA FA SCUOLA ALL'EUROPA SU COME CURARE CON IL PLASMA IPERIMMUNE I MALATI… - IlContiAndrea : #Emma da animale televisivo (scuola Amici) capisce che Mika vuole subito confrontarsi con Manuel, ferma il suo turn… - paolorm2012 : Covid, con le scuole chiuse 4 settimane «contagio giù del 15%». Lo studio su Lancet - Augusto47412474 : RT @bambinanonsposa: Che magnifica realtà. I bambini ad #Isnello (Comune italiano di 1.448 abitanti della città metropolitana di #Palermo)… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola con

la Repubblica

La bambina che piange perché vuole andare a scuola è stata 'cresciuta dalla mamma col latte al plutonio'. Lo ha detto il governatore campano ...Gli amministratori locali chiedono aiuti per «milioni di italiani finiti in povertà o rimasti soli perché il Covid sta portando via intere famiglie» ...