Scontri di Firenze | la città sfregiata Danni | arresti e dieci poliziotti feriti

(Di sabato 31 ottobre 2020), 31 ottobre 2020 -per la manifestazione condi venerdì 30 ottobre . Una ferita al cuore di una città già martoriata dalla crisi economica per il coronavirus, dalla ...

salvosottile : Firenze 2) #scontri #lockdownitalia #lockdown - fanpage : “Mai vista una situazione simile, chi ha sfregiato la città dovrà pagare”. La rabbia del Sindaco Nardella, le immag… - MediasetTgcom24 : Firenze, scontri in manifestazione: 20 fermati e agenti feriti #firenze - BeaPietrangeli : RT @MediasetTgcom24: Firenze, scontri in manifestazione: 20 fermati e agenti feriti #firenze - infoquotidiana : Scontri anche a Firenze. -

Ultime Notizie dalla rete : Scontri Firenze

Gravi incidenti ieri sera a Firenze, molotov e bombe carta contro la polizia. La manifestazione era stata lanciata sui social, senza chiedere l'autorizzazione. Il sindaco Nardella ...Scontri a Firenze in occasione della manifestazione organizzata contro le nuove restrizioni per l'emergenza coronavirus. Durante il corteo, non autorizzato, è avvenuto un lancio di oggetti, tra cui bo ...