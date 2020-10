Scontri a Firenze, lancio di molotov contro la polizia: gli agenti caricano i manifestanti (Di sabato 31 ottobre 2020) Scontri a Firenze: slogan e cori contro il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sono stati scanditi dai manifestanti, che hanno acceso alcuni fumogeni in piazza del Duomo. I partecipanti alla manifestazione hanno utilizzato il basamento del campanile di Giotto come una sorta di palco improvvisato da cui parlare. Un gruppetto di loro è stato respinto dalla polizia in assetto antisommossa in piazza Santa Maria Novella, dove è avvenuta una manifestazione non autorizzata per protestare contro il Dpcm del Governo. Alcune persone che tentavano di dirigersi verso piazza della Signoria sono state spinte indietro dagli agenti utilizzando gli scudi. Sono stati lanciati oggetti, tra cui bottiglie di vetro, contro le forze dell’ordine, che ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 31 ottobre 2020): slogan e coriil presidente del Consiglio Giuseppe Conte sono stati scanditi dai, che hanno acceso alcuni fumogeni in piazza del Duomo. I partecipanti alla manifestazione hanno utilizzato il basamento del campanile di Giotto come una sorta di palco improvvisato da cui parlare. Un gruppetto di loro è stato respinto dallain assetto antisommossa in piazza Santa Maria Novella, dove è avvenuta una manifestazione non autorizzata per protestareil Dpcm del Governo. Alcune persone che tentavano di dirigersi verso piazza della Signoria sono state spinte indietro dagliutilizzando gli scudi. Sono stati lanciati oggetti, tra cui bottiglie di vetro,le forze dell’ordine, che ...

