Scontri a Firenze, la piazza: «Macché fascisti: sempre votato quei pezzi di m***a della sinistra» (video) (Di sabato 31 ottobre 2020) «Mi raccomando ditelo che qui in piazza di fascisti non ce n’è. Noi siamo tutti elettori della sinistra. S’è sempre votato quei pezzi di m***a. Ma ora basta! E ora siamo stufi. Siamo ridotti alla fame. Vi dovete vergognare». Ecco cosa urlava la piazza di Firenze ieri nella manifestazione contro il governo Conte e l’ipotesi lockdown. Lo si vede e lo sente chiaramente, nel video postato dal sito RadioSavana su Twitter, chi è che ieri è sceso in strada allarmato e furibondo. Scontri a Firenze: «Macché fascisti: s’è sempre ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 31 ottobre 2020) «Mi raccomando ditelo che qui indinon ce n’è. Noi siamo tutti elettori. S’èdi. Ma ora basta! E ora siamo stufi. Siamo ridotti alla fame. Vi dovete vergognare». Ecco cosa urlava ladiieri nella manifestazione contro il governo Conte e l’ipotesi lockdown. Lo si vede e lo sente chiaramente, nelpostato dal sito RadioSavana su Twitter, chi è che ieri è sceso in strada allarmato e furibondo.: «Macché: s’è...

salvosottile : Firenze 2) #scontri #lockdownitalia #lockdown - NicolaPorro : ?? Nuovo #lockdown in arrivo, guerra tra i giallorossi, scontri a Firenze. Questo e altro nella #ZuppadiPorro del 31… - RaiNews : Sale dei bilancio dei fermati per gli scontri Firenze che al momento sarebbero almeno una ventina. Sarebbero rimast… - SecolodItalia1 : Scontri a Firenze, la piazza: «Macché fascisti: sempre votato quei pezzi di m***a della sinistra» (video)… - Luanastretti1 : RT @Acidelius: Firenze: Si vede benissimo che questi poliziotti di merda caricano e pestano persone che non stavano facendo nulla https://t… -