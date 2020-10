Scontri a Firenze alla manifestazione contro Dpcm, disordini e tensioni fino a tarda notte. Diverse cariche della polizia (le immagini) (Di sabato 31 ottobre 2020) Dopo Milano, Torino, Roma e Napoli, disordini e violenze, con bombe carta, anche Firenze. Circa 600 persone, tra cui molti giovanissimi, hanno partecipato a una manifestazione non autorizzata e organizzata attraverso i social. La guerriglia si è conclusa solo dopo la mezzanotte, con 10 feriti lievi tra gli appartenenti alle forze dell’ordine: 4 le persone arrestate, tutte vicine all’area anarco-antagonista. Si tratta di un 19enne proveniente da Arezzo al quale è contestato il lancio di molotov nella zona di borgo Ognissanti, oltre a due donne di 26 e 28 anni e un 29enne, tutti residenti a Firenze e provincia, accusati di resistenza a pubblico ufficiale. Una ventina invece i denunciati, accusati a vario titolo di violenza e danneggiamento. Ma le indagini di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) Dopo Milano, Torino, Roma e Napoli,e violenze, con bombe carta, anche. Circa 600 persone, tra cui molti giovanissimi, hanno partecipato a unanon autorizzata e organizzata attraverso i social. La guerriglia si è conclusa solo dopo la mezza, con 10 feriti lievi tra gli appartenenti alle forze dell’ordine: 4 le persone arrestate, tutte vicine all’area anarco-antagonista. Si tratta di un 19enne proveniente da Arezzo al quale è contestato il lancio di molotov nella zona di borgo Ognissanti, oltre a due donne di 26 e 28 anni e un 29enne, tutti residenti ae provincia, accusati di resistenza a pubblico ufficiale. Una ventina invece i denunciati, accusati a vario titolo di violenza e danneggiamento. Ma le indagini di ...

