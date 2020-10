Sassuolo | assenze pesanti per il Napoli | ko Caputo | Berardi e Djuricic

(Di sabato 31 ottobre 2020)rimaneggiato per la trasferta di domani sul campo del. Assenti tra gli altri ancheSono 22 i convocati di De Zerbi per la trasferta delcontro il. Spiccano lediper la gara del San Paolo, oltre a Toljan e Haraslin bloccati dalla positività al Covid-19. Portieri: Consigli, Pegolo, Turati, Vitale.Difensori: Marlon, Ayhan, Peluso, Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Rogerio, Piccinini.Centrocampisti: Lopez, Obiang, Traore, Bourabia, Locatelli, Steau.Attaccanti: Boga, Raspadori, Defrel. Leggi su Calcionews24.com

Gaetano Fedele, agente sportivo, tra gli altri, di Francesco Caputo, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato d ...Tegola per il Sassuolo. Ciccio Caputo dovrebbe saltare la trasferta di Napoli, per un problema muscolare, ma non è l’unica cattiva notizia. Dopo aver riscontrato tre positività, c’è un’altra assenza ...