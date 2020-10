Sardegna, rapina alle poste in provincia di Nuoro: ferita una donna carabiniere (Di sabato 31 ottobre 2020) Sardegna: rapina alle poste in provincia di Nuoro, ferito carabiniere Un carabiniere è stato ferito nel corso di una rapina alle poste avvenuto nella mattinata di sabato 31 ottobre a Fonni, in provincia di Nuoro, in Sardegna. Secondo quanto ricostruito, la rapina è avvenuta nell’ufficio postale di via Mannironi. Mentre i banditi si allontanavano dal luogo della rapina, è sopraggiunta un’auto dei carabinieri. I criminali, così, hanno iniziato a sparare, ferendo alla gamba la donna carabiniere che era alla guida della vettura. Sul luogo è ... Leggi su tpi (Di sabato 31 ottobre 2020)indi, feritoUnè stato ferito nel corso di unaavvenuto nella mattinata di sabato 31 ottobre a Fonni, indi, in. Secondo quanto ricostruito, laè avvenuta nell’ufficio postale di via Mannironi. Mentre i banditi si allontanavano dal luogo della, è sopraggiunta un’auto dei carabinieri. I criminali, così, hanno iniziato a sparare, ferendo alla gamba lache era alla guida della vettura. Sul luogo è ...

