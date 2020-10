Sardegna, rapina alle poste a Fonni. Ferita una donna Carabiniere (Di sabato 31 ottobre 2020) rapina con sparatoria in Sardegna, Ferita una donna Carabiniere. L’episodio è avvenuto a Fonni, Nuoro. Sardegna, una donna è rimasta Ferita nel corso di una rapina con sparatoria avvenuta a Fonni, in provincia di Nuoro. Sardegna, rapina in un ufficio postale: Ferita una donna Carabiniere L’episodio di cronaca è avvenuto intorno alle otto di mattina a Fonni, Nuoro. I malviventi hanno rapinato un ufficio postale e sono stati intercettati da una pattuglia dei carabinieri, arrivata sul posto. Alla vista dei militari ... Leggi su newsmondo (Di sabato 31 ottobre 2020)con sparatoria inuna. L’episodio è avvenuto a, Nuoro., unaè rimastanel corso di unacon sparatoria avvenuta a, in provincia di Nuoro.in un ufficio postale:unaL’episodio di cronaca è avvenuto intornootto di mattina a, Nuoro. I malviventi hannoto un ufficio postale e sono stati intercettati da una pattuglia dei carabinieri, arrivata sul posto. Alla vista dei militari ...

Cataldi_Rettore : Si può dire 'una carabiniera', come cameriere/cameriera, infermiere/infermiera, parrucchiere/parrucchiera. Anzi: si… - repubblica : Rapina alle poste in Sardegna. Ferita una donna carabiniere [di Monia Melis] [aggiornamento delle 10:47] - repubblica : Rapina alle poste in Sardegna. Ferita una donna carabiniere - repubblica : Rapina alle poste in Sardegna. Ferita una donna carabiniere [aggiornamento delle 10:27] - UnioneSarda : #Sardegna - Rapina alle poste di #Fonni: carabiniere ferito nella sparatoria -