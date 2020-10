Sapiens | un solo pianeta | le anticipazioni sulla puntata di oggi | 31 ottobre

Leggi su tpi

(Di sabato 31 ottobre 2020) Stasera, sabato 312020, alle ore 21,45 su Rai 3 va in onda “– Un”, nuovo appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale. Sorvolando in elicottero le ultime eruzioni dello Stromboli o esplorando le spettacolari fumarole del Gran Cratere di Vulcano, passando per la cava di pomice di Lipari, Mario Tozzi analizzerà e racconterà tutti gli aspetti straordinari del rapporto tra uomini e vulcani, da quelli strettamente scientifici a quelli umani e culturali. Fonte di vita e di distruzione allo stesso tempo, i vulcani hanno determinato la storia della Terra e deida miliardi di anni. Senza di essi, ad esempio, sul nostronon ci sarebbe stata l’acqua e di conseguenza nessuna forma di vita come la ...