Santo del Giorno 31 Ottobre: Sant’Alfonso Rodriguez (Di sabato 31 ottobre 2020) Il Santo del Giorno 31 Ottobre è Sant’Alfonso Rodriguez, vedovo e gesuita vissuto tra il ‘500 e il ‘600. La vita dell’uomo cambiò radicalmente quando perse la moglie e i figli. Umile, devoto e molto saggio nonostante non avesse studiato, godette della stima dei suoi superiori e della gente comune. Conosciamolo meglio: vediamo chi era e perché è stato importante. Santo del Giorno 31 Ottobre: chi era Sant’Alfonso Rodriguez. Informazioni biografiche essenziali Alfonso Rodriguez nacque a Segovia nel 1531 da una famiglia dedita al commercio. Alfonso sentiva una forte vocazione per la vita religiosa già da ragazzino, ma fu costretto ad abbandonare gli studi per sostituire il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 31 ottobre 2020) Ildel31è Sant’Alfonso, vedovo e gesuita vissuto tra il ‘500 e il ‘600. La vita dell’uomo cambiò radicalmente quando perse la moglie e i figli. Umile, devoto e molto saggio nonostante non avesse studiato, godette della stima dei suoi superiori e della gente comune. Conosciamolo meglio: vediamo chi era e perché è stato importante.del31: chi era Sant’Alfonso. Informazioni biografiche essenziali Alfonsonacque a Segovia nel 1531 da una famiglia dedita al commercio. Alfonso sentiva una forte vocazione per la vita religiosa già da ragazzino, ma fu costretto ad abbandonare gli studi per sostituire il ...

matteosalvinimi : “Non abbiate paura di avere il Coraggio”. Oggi si celebra #GiovanniPaoloII, un grande Papa, un uomo Santo che ha ca… - RaiRadio2 : ?? E Berta filava E filava la lana La lana e l'amianto Del vestito del santo ?? Il #29ottobre del 1950 nasceva… - Sylva95083323 : @GiancarloDeRisi @a_meluzzi Mr. Bergoglio Papà del Vaticano, non è lì per il Cristianesimo (s.e.&o.)...?????????????//… - GesAU_it : ••¦¦• Che oggi sabato giorno dedicato a Maria non ci manchi la recita del Santo Rosario e di queste crociate - CiaoKarol : 'San Pio, io sono debole ho bisogno del tuo aiuto' ?? CHIEDI UNA GRAZIA A PADRE PIO ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Santo del Sabato 31 ottobre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo TrevisoToday Francia, primo giorno in lockdown: 50mila nuovi contagi nelle ultime 24 ore

Secondo i dati resi noti da Santé Publique, i casi positivi nelle ultime 24 ore sono stati 49.215 , contro i 47.637 di ieri. Francia, in attesa del lockdown traffico impazzito. 700 km di code ...

In camper dalle scosse del 2016 Un alloggio per Sante e Graziella

Odissea a lieto fine per una coppia di 86enni di Tolentino che, a quattro anni dal sisma, sono riusciti a varcare la soglia dell’alloggio a loro assegnato. Sante Mancini e Graziella Felicetti da una q ...

Secondo i dati resi noti da Santé Publique, i casi positivi nelle ultime 24 ore sono stati 49.215 , contro i 47.637 di ieri. Francia, in attesa del lockdown traffico impazzito. 700 km di code ...Odissea a lieto fine per una coppia di 86enni di Tolentino che, a quattro anni dal sisma, sono riusciti a varcare la soglia dell’alloggio a loro assegnato. Sante Mancini e Graziella Felicetti da una q ...