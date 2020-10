Sandali argentati come gioielli | che prezzo! Elisabetta Gregoraci brilla al GF Vip Ma il cartellino ‘brucia’…

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 31 ottobre 2020), ennesima passerella di alta moda al Grande Fratello Vip. Il reality show festeggia la sua quattordicesima puntata ednon poteva che scegliere l’abito più giusto. Un look ancora più sensuale e glamour che fa decisamente perdere la testa. E ovviamente non poteva che vantare anche prezzi da capogiro. Vediamo cosa ha deciso di indossare per i suoi fan. Un’altra nomination superata,ha saputo illuminare la puntata. Fuori dalla casa Guenda Goria,dopo il benservito è potuta tornare tra i suoi inquilini e soprattutto tra le braccia di Pierpaolo Pretelli. Tanta la gioia del momento, accentuata anche dal look che la conduttrice ha deciso di indossare. In abitino mini ...