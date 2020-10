San Marino, locali non chiudono la sera: la vita notturna si sposta lì (Di sabato 31 ottobre 2020) Decine di italiani stanno approfittando dei bar aperti dopo le 18 a San Marino: la movida romagnola rischia di traslocare nella repubblica. A San Marino bar e ristoranti aperti dopo le 18: trasloca la movida su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 31 ottobre 2020) Decine di italiani stanno approfittando dei bar aperti dopo le 18 a San: la movida romagnola rischia di traslocare nella repubblica. A Sanbar e ristoranti aperti dopo le 18: trasloca la movida su Notizie.it.

RobertoBurioni : Mi sembra giusto che San Marino faccia di tutto per difendere il primato mondiale di morti di COVID-19 per numero d… - Luca_Zunino : C'era una volta il Gp di San Marino... La crisi economica lo ha messo in ginocchio, quella legata al Covid una seco… - AgelloMarco : RT @FraBaraghini: Il governo chiude ristoranti e bar alle 18 e gli italiani vanno a cena a San Marino (lì è tutto aperto fino alle 24), che… - SickIkon_XxVi : @AndreaEttori Tutto bello ma chiamarlo Gran Premio di San Marino come ai vecchi tempi era troppo onesto? - MicheleVe3 : RT @Reale_Scenari: Il #coronavirus (come i suoi simili) sfrutta debolezze dell'ospite, contraddizioni degli umani: dai medici travolti dall… -