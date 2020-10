Samanta Togni | la verità sulla fine della storia con Stefano Bettarini

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 31 ottobre 2020) Ex insegante di Ballando con le stelleoggi è felicemente sposata con il chirurgo plastico Mario Russo ma non rinnega il suo passato e ricorda con nostalgia la sua relazione connata proprio durante il programma di Milly Carlucci. Donna adulta, consapevole e impegnata nella co-conduzione de I Fatti Vostri,ha rilasciato un’intervista a Diva e Donna a cui ha parlato proprioavuta con l’ex marito di Simona Ventura.potrebbe nuovamente essere un inquilino del Grande Fratello Vip, il suo ingresso nella casa era previsto per la scorsa settimana ma causa Covid è stato, per il momento, rimandato. La sua popolarità è cresciuta in seguito alla ...