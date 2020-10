Salerno, consiglio comunale: passa la Tari come credito d’imposta (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Tempi stretti e distanziamento tra banchetti monoposto hanno segnato la seduta del consiglio comunale di Salerno che, ieri, mascherine alla bocca ha zittito anche la parte delle interpellanze che solitamente precede la discussione dei punti all’ordine del giorno. La raccomandazione sui tempi arriva in apertura della seduta da parte del sindaco di Salerno e diventa anche teatro di un sarcastico siparietto tra Corrado Naddeo e Giuseppe Zitarosa, in merito alle rispettive professioni con la conclusione di Naddeo medico in ospedale di “attesa” del collega all’opposizione. L’obiettivo dichiarato e raggiunto dal sindaco di Salerno era l’approvazione delle misure per sostenere le categorie economiche, il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Tempi stretti e distanziamento tra banchetti monoposto hanno segnato la seduta deldiche, ieri, mascherine alla bocca ha zittito anche la parte delle interpellanze che solitamente precede la discussione dei punti all’ordine del giorno. La raccomandazione sui tempi arriva in apertura della seduta da parte del sindaco die diventa anche teatro di un sarcastico siparietto tra Corrado Naddeo e Giuseppe Zitarosa, in merito alle rispettive professioni con la conclusione di Naddeo medico in ospedale di “attesa” del collega all’opposizione. L’obiettivo dichiarato e raggiunto dal sindaco diera l’approvazione delle misure per sostenere le categorie economiche, il ...

Ultime Notizie dalla rete : Salerno consiglio Salerno, consiglio comunale: approvati i provvedimenti finanziari aSalerno Commercialisti, elezioni differite.

