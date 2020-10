(Di sabato 31 ottobre 2020) A poche ore dall'inizio programmato della gara di campionatosi tratta per evitare il peggio e lo 0-3 a tavolino che avrebbe il sapore di una sconfitta per tutti. Il club reggiano ...

DiMarzio : #Reggiana, squadra ancora colpita dal virus: verso il 3-0 a tavolino per la Salernitana - sportli26181512 : Salernitana-Reggiana, si lavora per giocare domani: Febbrili consultazioni tra i dirigenti del club campano e gli e… - Bertolca10 : Caos nel focolaio #Reggiana dove i positivi sono 22. La squadra potrà giocare la gara con la Salernitana di Lotirch… - Dibbello : RT @NicoSchira: ??Oggi la #Reggiana perderà 3-0 a tavolino con la #Salernitana. Emiliani hanno 22 giocatori indisponibili (+ 7 persone staf… - salernocitta : Salernitana – Reggiana: i precedenti e le curiosità -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Reggiana

La diretta live di Salernitana-Reggiana, match valido per la sesta giornata di Serie B 2020/2021. In casa emiliana si attendono i risultati dei test, che fino a ieri sera non sono stati comunicati dal ...Le gare previste originariamente erano sei, ma Salernitana-Reggiana molto verosimilmente non si disputerà a causa delle tantissime assenze per covid negli emiliani, che non avendo ottenuto il rinvio ...