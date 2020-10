Salernitana-Reggiana non disputata: decide il giudice sportivo (Di sabato 31 ottobre 2020) Salernitana- Reggiana, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B, non si è disputata questo pomeriggio allo stadio Arechi come da programma. Cosa è successo? La Reggiana questo pomeriggio non si è presentata allo stadio Arechi per sfidare la Salernitana, come confermato dal club emiliano attraverso un comunicato stampa. Il comunicato della Reggiana “La Prima squadra non scenderà in campo per causa di forza maggiore nella gara Salernitana- Reggiana in seguito all’emergenza sanitaria che ha colpito il gruppo negli ultimi giorni, avendo ancora riscontrato negli accertamenti medici di ieri 18 casi di positività al Covid-19 tra calciatori e tra i 5 componenti dello staff. Sono ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 31 ottobre 2020), match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B, non si èquesto pomeriggio allo stadio Arechi come da programma. Cosa è successo? Laquesto pomeriggio non si è presentata allo stadio Arechi per sfidare la, come confermato dal club emiliano attraverso un comunicato stampa. Il comunicato della“La Prima squadra non scenderà in campo per causa di forza maggiore nella garain seguito all’emergenza sanitaria che ha colpito il gruppo negli ultimi giorni, avendo ancora riscontrato negli accertamenti medici di ieri 18 casi di positività al Covid-19 tra calciatori e tra i 5 componenti dello staff. Sono ...

zazoomblog : Salernitana-Reggiana non disputata: - #Salernitana-Reggiana #disputata: - Delpinsky : @Boboj29 Ma la Salernitana è ancora di Lotito? Perché a pensar male... Comunque non aggiungo altro, non sapendo qua… - Mary1Boom : RT @ParticipioPart: Questo non è calcio, ma, soprattutto, contravviene a qualsiasi principio di etica sportiva. - vincenzocoppol5 : La situazione sanitaria della Reggiana sta’passando nell’assoluta indifferenza delle istituzioni con più di 20 cont… - Robertoro80 : RT @NicoSchira: ??Oggi la #Reggiana perderà 3-0 a tavolino con la #Salernitana. Emiliani hanno 22 giocatori indisponibili (+ 7 persone staf… -