Salernitana-Reggiana, non c'è il rinvio: gli emiliani non scenderanno in campo

Sembra essersi definita la questione legata al match tra Salernitana–Reggiana, gara valevole per la 6a giornata di Serie B. Gli emiliani, che contano numerosi tesserati contagiati dal Covid-19, hanno comunicato che non scenderanno in campo. Si procederà quindi con il 3-0 a tavolino a favore dei campani. La Reggiana aveva già chiesto e ottenuto il rinvio del precedente match, contro il Cittadella.

Salernitana-Reggiana non si gioca

L'ultima comunicazione ufficiale della Reggiana, sul proprio sito, parla di 29 tesserati positivi al Covid-19, di cui 22 calciatori e 7 membri dello staff, che sono scesi a 23 nelle ultime ore. Ecco il comunicato del club emiliano: "Il club ...

