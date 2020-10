(Di sabato 31 ottobre 2020) di Marco De Martino A Salerno, dopo decenni di calcio giocato, pensavamo di aver visto già tutto ed il contrario di tutto. Ed invece oggi all’Arechi si scriverà un’altra pagina storica, che si giochi oppure no. Al momento della stampa del nostro quotidiano non è ancora stato possibile sapere se una partita di serie B,, si disputerà o meno questo pomeriggio. Come al solito in Italia nessun sa, a poche ore dal fischio iniziale, se debba essere rispettato un protocollo ufficiale, sottoscritto non più tardi di tre mesi fa da tutti i presidenti di tutte le società professionistiche, oppure lo stesso debba essere bypassato concedendo una deroga (e quindi il posticipo od il rinvio) allavista la situazione particolare in cui versa. Una patata bollente che ...

Salernitana-Reggiana, che rebus all’Arechi. La partita resta in programma alle 16 ma gli ospiti decideranno solo in mattinata se partire alla volta di Salerno. Una vigilia davvero paradossale mentre ...Una situazione assurda. Non ci sono altri aggettivi per definire la querelle relativa a Salernitana-Reggiana che, almeno in teoria, resta in programma per le 16 di oggi. I granata perderanno a ...