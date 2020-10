Rugby | Sei Nazioni 2020 | la Scozia vince contro un brutto Galles

Leggi su oasport

(Di sabato 31 ottobre 2020) È lare il primo match del Super Sabato del Guinness Seie lo fa al termine di un match sicuramente non bello, dove si sono viste in campo due squadre chiaramente imballate dopo mesi di stop. È untroppoquello che cede a Llanelliunache sale momentaneamente in vetta alla classifica affiancando l’Irlanda. Parte forte la, che nella fase iniziale mette sotto pressione ile dopo 2 minuti conquista una punizione piazzabile, ma Finn Russell non trova i pali. Insiste la, più convinta e connte e al 10’ Russell non sbaglia la punizione ed è quindi vantaggio per gli ospiti. ...