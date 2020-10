Rugby, Championship: All Blacks senza pietà, Australia travolta 43-5 (Di sabato 31 ottobre 2020) Gli All Blacks hanno travolto per 43-5 l'Australia a Sydney nella prima giornata del Rugby Championship, il torneo quest'anno rimaneggiato per l'assenza dei campioni del mondo in carica del Sudafrica, ... Leggi su gazzetta (Di sabato 31 ottobre 2020) Gli Allhanno travolto per 43-5 l'a Sydney nella prima giornata del, il torneo quest'anno rimaneggiato per l'asdei campioni del mondo in carica del Sudafrica, ...

Gazzetta_it : #Rugby, #Championship: #All Blacks senza pietà, #Australia travolta 43-5 - raffaele71 : RT @Rugbymeet: Onda Nera sull'Australia Stadium di Sydney. Gli All Blacks vincono con bonus, e conquistano la Bledisloe Cup numero 49 della… - Rugbymeet : Onda Nera sull'Australia Stadium di Sydney. Gli All Blacks vincono con bonus, e conquistano la Bledisloe Cup numero… - carlo_munari : La penso come i sudafricani, campioni del mondo, che hanno rinunciato al #Championship (peraltro giocato in una sem… - TREVISOEVENTI : -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Championship Rugby Championship 2020: All Blacks devastanti, Australia umiliata OA Sport Rugby Championship 2020: All Blacks devastanti, Australia umiliata

È un match a senso unico quello che va in scena all’ANZ Stadium di Sydney, partita valevole come terzo incontro della Bledisloe Cup e per il primo turno della Rugby Championship. Vince la Nuova Zeland ...

Allianz non sarà più lo sponsor ufficiale del Saracens Football Club

(di Daniele Caroleo) – Allianz, multinazionale che si occupa di servizi finanziari con sede in Germania, a Monaco di Baviera, non sarà più lo sponsor principale del Saracens Football Club, celebre soc ...

È un match a senso unico quello che va in scena all’ANZ Stadium di Sydney, partita valevole come terzo incontro della Bledisloe Cup e per il primo turno della Rugby Championship. Vince la Nuova Zeland ...(di Daniele Caroleo) – Allianz, multinazionale che si occupa di servizi finanziari con sede in Germania, a Monaco di Baviera, non sarà più lo sponsor principale del Saracens Football Club, celebre soc ...