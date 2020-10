Rubato il pulmino di Chieti Solidale per il trasporto dei disabili | il mezzo è stato subito ritrovato

(Di domenica 1 novembre 2020) Gravissimo furto, la scorsa notte, nell'autoparco comunale. I ladri hanno portato via unusato daper ilgiornaliero di pazienti, in ottemperanza al Progetto ...

notiziedabruzzo : #Chieti, rubato e subito ritrovato il pulmino per disabili. - NotizieAbruzzo : Chieti, ritrovato il pulmino per disabili rubato nella notte -

Ultime Notizie dalla rete : Rubato pulmino

ChietiToday

PESCARA – “Il Presidente Conte, seppur con immane ritardo, ha finalmente compreso l’errore e la grave forzatura istituzionale di emanare Dpcm senza ascoltare preventivamente il Parlamento e tutte le f ...prorogato l’uso gratuito di suolo pubblico per esercenti di somministrazione bevande e alimenti, come bar, ristoranti, pizzerie, per allestire tavolini e sedie all’esterno dei propri locali. “Con ques ...